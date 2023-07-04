美國一名婦人在後花園做園藝時，發現愛犬遭一隻黑熊追殺，她為了保護愛犬和黑熊對峙，還試圖用聲音嚇阻，甚至直接出拳攻擊黑熊的鼻子，黑熊被突如其來的攻擊嚇壞了，只輕輕咬了婦人的右手腕，就急忙逃離現場。

綜合外媒報導，這起事件發生在6月30日，美國緬因州的64歲婦人凱莉（Lynn Kelly）當時在自家花園做園藝，愛犬卻突然衝進旁邊的樹林中不斷吠叫，不一會兒就跑了出來，身後還跟著一隻黑熊在追趕牠，凱莉雖然有些恐懼，但為了保護愛犬，她仍鼓起勇氣和黑熊對峙，雙方就這樣對視了一段時間。

凱莉藝術當時的狀況，「牠比我高1英尺（約30公分），並向我衝過來，我只能盡量讓自己看起來更大。」接著她開始放聲尖叫、大吼大叫，試圖用聲音嚇阻黑熊，隨後更大膽地揍了牠的鼻子一拳，黑熊似乎被突如其來的攻擊嚇到了，短暫地咬了一下凱莉的右手腕，留下了不深的咬傷，就匆忙跑回樹林裡。

等到確認黑熊真的離開後，凱莉立刻跑回屋內叫救護車，並到醫院接受治療、縫針。緬因州管理局（Maine Warden Service）發言人拉帝（Mark Latti）指出，儘管緬因州是東海岸黑熊數量最多的州之一，但很少有人被熊咬傷，他推測黑熊會咬人的原因，可能是由凱莉的對抗引起，並強調這樣做只會進一步激怒動物，不建議其他人仿效，凱莉也意識到只受輕傷的自己有多幸運。