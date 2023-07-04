日本一名男子日前和祖母外出散步，卻在小溪中看到稀有景象，一隻「企鵝」竟在水中泡澡，讓祖母看了嘖嘖稱奇，不過男子仔細一看，發現那根本不是企鵝，而是一隻夜鷺，只不過毛色過於相近，所以祖母才會不小心認錯。

日本網友「デスポカ」近日在推特分享一張照片，他透露當時和祖母一起外出散步，經過一處小溪旁，祖母突然湊到他耳邊講悄悄話，問他「那個像是企鵝的生物在水裡幹嘛？」推主聽到立刻轉過頭查看，發現一隻羽毛是藍色和白色花紋的「夜鷺」，半個身體都浸在水中，看起來就像是在泡澡一樣，他也將這難得一見的畫面拍攝下來。

網友們看到照片後，都忍不住笑了出來，紛紛留言，「人家正在泡澡啦」、「太可愛了！」、「夜鷺正在享受露天澡池」、「牠是不是原本站在樹上，突然被傳送到小溪裡面了」、「牠看起來真的好像企鵝」、「泡溫泉的表情也太嚴肅了吧」、「剛好現在天氣很熱，泡在清涼的溪水裡最舒服了」。

不過這並不是夜鷺第一次被誤認成企鵝，2018年桃園市蘆竹區有民眾報案稱南崁溪出現企鵝，桃園市野鳥協會到場確認，發現其實是民眾把夜鷺誤認成企鵝的烏龍事件，從此之後，夜鷺在台灣又多了「南崁企鵝」的別名。據悉，夜鷺又名暗光鳥是一種分布十分廣泛的鳥類，遍及歐亞大陸、非洲，整個美洲大陸及東南亞等地，牠們非常聰明，會使用魚餌捕魚，先將野果扔進水中，接著在岸上靜靜等待，一旦獵物出現就迅速出擊。