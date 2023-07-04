大陸湖北一所中學2014年建設新校址時，意外發現戰國時期古墓，名為「紀南城夏家台楚墓」，考古學家進行挖掘發現，墓裡除了有陶器、銅器、玉器和漆器等工藝品，還有13條魚乾，而且保存非常完整，體現出古代防腐技巧，近日考古學家揭開古人的黑科技。

大陸中央廣播電視總台近日在微博分享，指紀南城夏家台楚墓發現13條魚乾，屬於戰國時期的文物，剛出土時還富含水分，考古學家利用特殊科技，保存住它原本的樣貌，距今已有2000多年的歷史，讓各界學者看了都直呼是奇蹟。

荊州博物館館長提到，魚乾能保存完整與當時埋葬風俗有關，古人喜歡使用硃砂，很久以前就被用於防腐，因此不少墓葬出土的骨骼中，經常發現含有硃砂的成分，此外楚國漆木器大量使用硃砂調色，顯示出楚人熟練地掌握硃砂防腐的黑科技。

湖北省社會科學院副院長表示，楚國墓葬還發現青膏泥，或稱為白膏泥，也都是防腐的方式，其中青膏泥主產於南方，在潮濕環境內天然形成，特點是質地細膩且黏性大，潮濕時呈現青灰色，故稱青膏泥，曬乾後呈白色或青白色，所以又稱白膏泥。

楚國工匠很早就發現，青膏泥黏性強，所以有防腐的效果，常會在棺槨上塗抹青膏泥，使棺木內的竹簡、絲綢、皮革、漆木、青銅器甚至是屍骸，得以保存下來。