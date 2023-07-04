澳洲近日有民眾外出時，發現一隻笑翠鳥（kookaburra）正在吃蛇，有趣的是，蛇的體型非常長，幾乎是笑翠鳥的2倍大，專家表示，笑翠鳥對毒蛇的毒液具有一定的抵抗力，不過牠們通常會挑體型比較小的蛇來吃，見到此景象也覺得神奇。

根據《澳洲新聞》報導，近日有民眾到昆士蘭州遊玩，拍下笑翠鳥吃蛇的畫面，不過牠獵捕的蛇體型非常大，比鳥大了約2倍，吞到一半牠似乎累了，蛇尾半截露在鳥嘴外，畫面在網路上引發討論，就連澳洲爬行動物公園的飼養員霍奇金斯（Hewin Hochkins）也直呼有趣。

霍奇金斯提到，澳洲特有的笑翠鳥能吃各種蛇，牠們對毒蛇的毒液有抵抗力，會先從上方觀察獵物，再俯衝而下用喙抓捕，通常將蛇咬起撞擊樹木或岩石，有時在吞下蛇前，還會將牠們切成小塊，笑翠鳥吃蛇並不罕見，只是牠們通常都是吃體型較小的蛇類。

霍奇金斯進一步補充，笑翠鳥雖對毒蛇的毒液有抵抗力，不過吃毒蛇和被毒蛇咬，是兩件完全不同的事，所以在獵捕毒蛇時，牠們也會特別小心，「首先抓住蛇的頭部，並將其成功殺死後再吞嚥，再從前端開始吃，因為怕被攻擊，牠們肯定也知道吃蛇很危險」。