泰國一名男子為了壯陽，竟嘗試未經證實的民間偏方，將生殖器放入螞蟻窩，讓大量螞蟻不斷啃咬，雖然生殖器確實出現紅腫的反應，但隨之而來的疼痛、灼熱感讓他難以忍受，只能沖冷水緩解。但泰國一名醫師指出，這個做法不但無法壯陽，還可能導致皮膚炎等過敏現象，嚴重時甚至會致命。

綜合泰媒報導，泰國一名男子疑似為了壯陽，嘗試一個未經證實的民間偏方，從網路瘋傳的影片中可以看到，男子將生殖器放入螞蟻窩內，隨後遭受異物侵擾、驚嚇的數十隻螞蟻便爬到他的生殖器上開始啃咬，男子明顯感到疼痛、搔癢和灼熱感，但這並未停止他瘋狂的行為，只是先用冷水沖洗，暫時緩解這些不適感，之後他又反覆將生殖器放到螞蟻面前。

影片在網路上曝光後，引發泰國網友熱議，有人認為男子這麼做的原因是要增大生殖器，但也有人猜測，他可能是想治療勃起功能障礙。

清邁一間醫美診所的醫生翁萬（Sornnai Onwan）看過影片後表示，男性生殖器受到刺激後，大腦確實會釋放出某種物質，讓陰莖血管擴張，進而產生放大的效果，但利用螞蟻作為刺激手段，是錯誤且沒有任何效果的，他建議有勃起功能障礙的患者，應該尋求醫療幫助，醫師會憑藉專業與患者情況作出最合適的治療判斷。

翁萬也警告，讓螞蟻啃咬皮膚，對於有嚴重過敏反應的人來說可能是致命的，有些人可能出現皮膚炎或其他感染狀況，需要接受長期且適當的治療，因此他並不建議大眾隨便嘗試未經證實的民間偏方。