古代皇帝要獎賞有功的大臣、武將時，大多會授與封號、封地，或是各式各樣的金銀財寶，然而清太宗皇太極卻把「妃子」當成物品賞賜，有2名福晉就面臨被當成賞賜品的命運，被迫和親生子女分離。

大陸歷史學者紀連海指出，皇太極登基後，納扎魯特博爾濟吉特氏為東宮福晉，後世稱其為側妃，據傳她是一名蒙古美女，擁有一對大眼睛，身高超過170公分，還替皇太極生下2名女兒，然而在天聰九年（西元1635年）時，皇太極卻將納扎魯特博爾濟吉特氏賞賜給一名戰績顯赫的大臣，來自葉赫部的南褚。

另一名被當成賞賜品的妃子是葉赫那拉氏，她的遭遇更加坎坷，總共經歷4段婚姻。她的第一任丈夫是來自烏拉貝勒的族人喀爾喀瑪，逃到葉赫部後，被葉赫東城貝勒金台石撫養，並將族女那拉氏嫁給他，兩人婚後育有兩子，但好景不常，後金汗王努爾哈赤消滅葉赫部，喀爾喀瑪也在不久後被努爾哈赤下令處死，那拉氏就被賞賜給了皇太極。

那拉氏成為皇太極的福晉，兩人生下一子，但後來皇太極又下令讓那拉氏離開後宮，嫁給伊蘇特之原任內大臣詹土謝圖，迎接她人生中的第三段婚姻，結果詹土謝圖在一次打獵中，被老虎攻擊不幸傷亡，那拉氏又改嫁鑲黃旗輕車都尉達爾琥，最終在達爾琥家逝世。

紀連海表示，2名女子就這樣被迫和子女分離，並被當成物品隨意賞賜，由此可以看出，古代女子的命運十分悲涼，關於婚姻的決定權都握在別人的手中，無法自己做主。