澳洲一名30歲男子日前在廣播節目分享感情問題，指與女友同居後開銷變大，經濟狀況出現問題，於是兩人達到共識，讓女友經營情色平台「OnlyFans」，未料每個月多賺1.5萬元澳幣（約新台幣31萬），他卻認為這是自己的功勞，應該有權抽成，讓主持人聽了非常傻眼。

根據《每日郵報》報導，30歲迪米崔（Dimitri）日前在廣播節目「The Kyle and Jackie O Show」分享感情狀況，指女友以前擔任招聘人員，雖然薪水穩定但並不多，兩人同居後開銷變大，經濟上也出現問題，情侶倆便達成共識，讓女友嘗試經營情色平台「OnlyFans」。

迪米崔提到，他與女友交往5年，同居後兩人平分水電費用和房租，但兩人約會時，他仍須支付大部分的餐費，而女友靠著上傳私密照，每個月多賺1.5萬元澳幣（約新台幣31萬），讓他開始覺得有些不公平，「女友在家裡上傳照片，是經過我允許的，我應該有抽成的權利」。

迪米崔進一步說，「女友現在賺了很多，卻把錢都留在自己身上，我覺得非常難過」，但主持人賈姬（Jackie 'O' Henderson）聽完後非常不滿，說「你們達到共識，並不代表你允許對方用身體賺錢，你就有權能獲得收入，那是別人的身體」，此外也有聽眾認為，迪米崔其實是覺得沒面子，因為女友賺得錢比他還多。