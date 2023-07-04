動物的思維邏輯和人類不同，常常做出讓人們哭笑不得的行為。大陸網路近日流傳一段影片，一隻流浪母貓帶著孩子走在建築物外圍，小貓從頭到尾都在媽媽身邊「黏踢踢」，未料牠只是恍神了一秒，媽媽就瞬間消失在視野內，讓小貓瞬間傻在原地，之後還著急地奔跑，四處尋找其實就近在咫尺的媽媽。

大陸網友「我朋友是個奇葩」在微博分享一段逗趣影片，畫面中一隻母貓帶著小貓走在大學宿舍的建築物外圍，小貓從頭到尾都緊緊跟在媽媽身邊，沒想到才短短一秒的時間，小貓微微跑在媽媽前面，轉頭一看就發現媽媽不見了，小貓當場愣在原地，隨後著急地往回跑，不斷四處張望，想要找到媽媽的身影。

然而母貓其實只是恰好在小貓不注意的時候，跳上了宿舍的圍欄內，牠還回頭看了一下小貓有沒有跟上自己，未料卻目睹孩子傻呼呼的可愛瞬間。

影片曝光後立刻吸引大批網友關注，截至目前為止，觀看次數已經超過145萬，大家都紛紛笑說，「小貓：我那麼大一個媽媽呢？」、「找不到媽媽，小貓的尾巴一下就垂下來了」、「傻孩子在下面跑來跑去，就是不知道要抬頭看一下」、「小貓也有視野盲區」、「好笨的小貓，太可愛了」、「牠的媽媽會瞬間移動」、「有沒有後續啊？好想知道小貓最後有沒有找到媽媽」。