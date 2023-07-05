錯位照總是鬧出不少笑話。日本一名網友先前到水族館參觀，沒想到經過海獅展區時，發現其中一隻海獅竟被斷尾，但牠似乎未感覺到痛，還舒服地躺在地上，網友一看才發現誤會了，海獅身後被切斷的尾巴，其實是另外一隻小海獅。

日本一名網友@sakura08kids近日到高知縣的「桂濱水族館」參觀，豈料逛到海獅展區時，他突然被眼前的景象嚇壞，只見其中一隻海獅尾巴斷了，像被人用利器切斷，而且斷尾還遺留在牠的身後，形成非常詭異的景象，趕緊將畫面拍下。

原PO靠近仔細一看，才發現原來是他搞錯了，館內有一隻剛出生的海獅寶寶，當時牠跑到媽媽的身後休息，海獅媽媽為了避免撞到孩子，所以將後腿側彎到腹部，再加上身體顏色偏暗，產生尾巴像被切斷的錯位畫面，原PO得知真相後也忍不住笑出來。

照片曝光後，吸引180萬人觀看，不少網友表示，「動物界的魔術師」、「父母和孩子脫節了」、「第一眼看時真的會誤會，但其實是溫馨畫面」、「之前我也看過類似錯位照，一隻狗蜷縮下肢躺在地上，身後剛好有塊與牠毛色相似的木頭，乍看也以為牠被切半了」。