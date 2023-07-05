國外一名男子日前搭乘飛機，要從法國巴黎飛往加拿大多倫多，在飛行過程中一直聞到難聞的異味，低頭看才發現地毯上有一塊污漬，他叫來空服員，並用濕紙巾擦拭，結果紙巾竟立刻染紅，眾人這才驚覺地毯上的是一塊血漬，且男子放在座位下方的背包，也慘遭血液沾染。

I noticed a big stain across the whole carpet of the seats. It was wet to touch. At first the @airfrance attendant shrugged and gave me some wipes. In my broken French told her it smelled like merde (shit). Then the wipes came up blood red. I used over a dozen of them... (2 pic.twitter.com/tEg5hXX95f — Habib Battah (@habib_b) July 1, 2023

根據《紐約郵報》報導，獨立媒體《貝魯特報告（Beirut Report）》的創辦人巴塔（Battah）近日在推特發文，日前他搭乘法國航空（Air France）班機，要從巴黎飛往加拿大多倫多，但在飛行過程中，巴塔不斷聞到刺鼻的異味，卻不知道從何而來，之後低頭一看，才發現地毯上有一大塊污漬，於是叫來空服員，並用彆腳的法文說：「這聞起來像狗屎。」

空服員聽完只是聳聳肩，並拿來一張濕紙巾給他，結果巴塔一擦地毯，紙巾立刻變成紅色，這時他才意識到地毯上的污漬其實是血跡，巴塔急忙將放置在前方座位下的背包拿起來，但背帶早已被鮮血浸濕了。

Here I am trying to get the blood off my luggage that it absorbed from the airplane carpet. The @airfrance staff crowded around, shocked because they claimed a cleaning crew had removed the seats after the sick passenger incident, but apparently not cleaned the floor. (4 pic.twitter.com/X59rYkvaAW — Habib Battah (@habib_b) July 1, 2023

更荒謬的是，空服員給了他一副手套和更多濕紙巾，讓他蹲在地上打掃將近半小時，才終於想起來上一趟航班有一名乘客大失血，看到地上的血漬他們也相當震驚，並稱清潔人員在乘客離開後，就將整個座位拆除，「但顯然沒有清潔地毯。」

其中一名空服員提到，該名失血的乘客有內出血和感染，因此他想知道自己和其他乘客是否有感染風險，直言：「這不是一般的客服問題，而是『生物危害』，你們的飛機上有新鮮的人類血液，這可能讓我和其他乘客接觸到傳染病，我們需要盡快了解那名生病乘客的情況。」