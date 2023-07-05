大陸廣東一名女子日前搭地鐵時，發現屁股被多次觸碰，轉頭驚見是一名男童所為，氣得向男童父親告狀，未料對方並未糾正孩子，認為小孩是不小心的，雙方爭執過程中，他還嘲諷「妳的屁股太香了，我也想摸一下了」，讓女子非常傻眼。

根據陸媒報導，廣東廣州一名女子搭乘地鐵時，發現臀部被一名6歲男童多次觸碰，氣得向男童家長告狀，對方得知後，竟反罵她是渾蛋，認為這種行為並非性騷擾，甚至說出「還性騷擾，你懂的真多啊」、「妳的屁股太香了，我也想摸一下」。

男童家長更說，孩子推女子的屁股，只想讓她往前走，但女子反駁，男童第一次推她時，她就已經往前走了，但男童後來又摸了她幾次，雙方各說各話互不相讓，直到其他乘客來勸架，雙方才停止爭執，而影片曝光後，在網路上引發討論。

不少人認為，6歲男童是否懂性很難評價，「小孩思維跟我們不同，不過他碰別人敏感部位確實有錯，應以教育為主提醒他」、「地鐵上這麼多人，確實有可能碰到，應該是教他別隨便碰別人敏感部位，但家長馬上被責罵小孩性騷擾，難免也會動怒」。

此事在網路上引發討論，廣州地鐵警方表示，目前正在介入處理，積極展開調查。而廣州地鐵客服則建議，乘客若遇到類似情況，應立即在現場聯繫地鐵工作人員或報警處理。