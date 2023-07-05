印度近日發生恐怖的死亡意外，一處高速公路發生落石事件，從網路上流傳的影片可以看到，接連2顆巨石從右側的山坡上滾下，先後擊中2輛汽車，其中一輛當場被壓扁，另一輛則變形、側翻，波及到左側卡車，這起意外事故導致3人受傷、2人死亡，還有一人卡在汽車內，警消單位正在全力救援。

綜合印度媒體報導，印度東北部那加蘭邦（Nagaland）一條連接科希馬（Kohima）與迪馬普爾（Dimapur）2座城鎮的高速公路，在本月4日發生落石意外，從網路上流傳的影片可以看到，當時兩排車卡在公路上無法動彈，突然一塊巨石從右邊的山坡上滾下，擊中前方的汽車，該車輛瞬間變壓扁變形，幾秒後又有一塊落石滾下，擊中另一台白色汽車，它瞬間側翻、撞上旁邊的卡車。

警方透露，這起意外事故造成3人受傷、2人死亡，其中一人是當場死亡，另一人在送醫過程中因傷重不治身亡，此外還有一人卡在汽車內，警消團隊仍在全力救援中，另外3名傷者則已經被送往醫院急救治療。

那加蘭邦首席部長里奧（Neiphiu Rio）也在推特發文哀悼罹難者，他稱事故發生地原先就因落石而臭名昭彰，同時承諾當地政府會採取一切必要措施，為傷者提供緊急服務和醫療幫助，罹難者家屬也能獲得40萬盧比（約新台幣15萬）的經濟援助。