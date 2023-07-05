大陸一名男子半夜睡覺時，突然感覺耳朵一陣刺痛，好像有東西在裡面蠕動，男子嚇壞了，立刻趕到醫院檢查，醫生用耳鏡一照，竟有一條長約4公分的蜈蚣在他的耳內，還在耳道咬出2個傷口導致出血，醫生也嚇一大跳，急忙用鑷子將蜈蚣取出。

根據《人民網》報導，廣東東莞一名男子半夜睡覺時感覺耳朵內一陣刺痛，好像有活物在裡面蠕動，他先用手指掏了一下，卻掏不出任何東西，只好趕到醫院請醫生幫忙處理，醫生懷疑有蟲鑽入男子耳內，用耳鏡檢查後也嚇了一跳，裡面竟有一條長活蜈蚣，且耳道已經被咬出2個傷口，有出血現象，如果不趕緊將蜈蚣取出，很可能會導致耳膜穿孔。

醫生用鑷子順利夾出蜈蚣，用尺測量一下，發現牠的身長竟達4公分。醫生懷疑，導致蜈蚣爬進耳朵內的原因，可能和男子家裡的環境衛生有關，同時醫生也提醒民眾，如果有蟲子爬進耳朵，可以嘗試關掉室內燈光，或到光線較暗的地方，再以手電筒照射耳道，因為不少昆蟲都具有趨光性，這個做法有機會引導昆蟲自主離開耳道。

新聞曝光後引發網友熱議，大家紛紛留言，「老天爺，這一覺醒來都會以為自己還在做噩夢吧」、「可怕，雞皮疙瘩都起來了」、「最害怕的事情在現實發生了」、「還好我睡覺都會戴耳塞，不然睡不著」、「掛蚊帳總是沒錯的，沒蜈蚣也可能有蟑螂」、「有次半夜脖子癢，一抓也是一條蜈蚣，嚇得我花容失色」。