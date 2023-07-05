國外一名61歲男子11年前出軌紅粉知己，妻子得知後選擇原諒，兩人也重歸於好，如今在一起已34年，但近日他卻發現，妻子每周外出做SPA，其實都在享受應召男的情趣按摩，至少出軌7名男性，但他依舊深愛妻子，不知如何是好。

一名男子投書太陽報專欄「親愛的黛德拉」（Dear Deidre）提到，他現年61歲，妻子則是55歲，兩人結婚34年，兩個兒子都成家立業，儘管11年前他曾出軌紅粉知己，東窗事發後妻子選擇原諒，兩人繼續過生活，一直以為他們的婚姻很美好。

原PO卻發現，每周妻子外出做SPA，都是享受應召男的情趣按摩，出軌至少7名男性，他也坦言，11年前結束婚外情後，夫妻倆就一直嘗試恢復激情，但他卻出現沒有性慾的狀況，妻子過去總說沒關係，但如今她坦承缺少性事讓她很失落，又不想讓丈夫感覺自卑，而情趣按摩的秘密曝光後，她感到非常抱歉，表示無法忍受失去丈夫。

專欄作家黛德拉（Deidre Sanders）認為，原PO別隱藏自己的感受，並讓妻子知道，目前還無法接受她的背叛，也想在這段感情中獲得身體上的親密與愛，讓一切重歸正軌，肢體上先從擁抱與親吻開始，讓彼此的身體更加親近，但別操之過急，重新建立信任是需要時間的，不過性慾若依舊持續下降，建議看醫生治療。