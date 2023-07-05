古代皇帝擁有後宮佳麗三千，就是為了確保能誕下皇子，但清朝最後一任皇帝溥儀不只膝下無子，而且在得知皇后婉容懷孕後，他卻非常氣憤，大陸歷史教師紀連海提到，因為溥儀根本沒有生育能力，所以孩子並非他的親骨肉。

婉容的父親榮源是兵部官員，生母是愛新覺羅氏，出身皇族，她在1922年11月30日與溥儀結婚，成為清朝最後一位皇后，喜歡看美國電影、吃西餐，甚至還略懂英語，結婚前幾年，她與溥儀的感情不錯，但患有家族遺傳性思覺失調症，因此在溥儀默許下，靠吸食鴉片緩解。

大陸北京師範大學第二附屬中學歷史教師紀連海指出，1924年發生甲子兵變，末代皇帝溥儀被正式趕出紫禁城，之後成為偽滿洲國的傀儡皇帝，但實質權力並不在他身上，令溥儀非常氣憤，當時另一名妾室「文繡」還鬧離婚，婉容就變成溥儀的出氣筒。

紀連海教師提到，婉容長期遭溥儀冷淡對待，鴉片也越吸越重，傷心之下與兩位隨侍私通，直到即將臨盆，溥儀才知道此事，由於溥儀自知他沒有生育能力，清楚知道孩子肯定不是他的，據說婉容分娩後，孩子就被拋入火爐燒死，她也因此被打入冷宮。

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