在感情關係中最重要的條件就是「忠誠」。越南一名女子原本擁有一個幸福的家庭，夫妻倆感情融洽也不愁吃穿，然而丈夫工作繁忙，無法經常陪伴她，這時她認識了一名更有錢的小王，對方展開熱烈追求，還會大方為她花錢，讓女子很快淪陷，未料小王不只有她一個對象，並在玩膩之後甩了她，丈夫也得知女子外遇的真相，堅決離婚，女子就這樣失去了原本擁有的一切。

根據《docbao.vn》報導，越南一名女子在臉書自爆外遇後的悲慘下場，她原本是一名農村女孩，家庭背景十分普通，但一切都在遇到丈夫之後改變了，對方是個富有愛心、同理心，對家人有愛的男人，更重要的是，他還事業有成，經濟狀況非常富裕，自從和丈夫交往、結婚後，她就開始過著紙醉金迷的生活，每天都打扮得十分華麗，身上總是有香水和口紅的味道，還經常去逛街、做SPA。

女子和丈夫的感情也非常甜蜜，曾經有一段形影不離的時期，然而丈夫什麼都好，就只有一個缺點「非常忙」，很少有屬於自己的時間，更不用說放下工作來陪伴她。就在夫妻倆缺少互動的這段期間，女子認識了一名比丈夫更有錢的小王，對方熱情地追求她，每天送禮物、派司機接送，還會不假思索地為她花錢，到後來女子沉浸在和小王約會的世界，連丈夫整晚打來的電話都可以無視。

直到某天女子才發現，小王不只有她一個女人，而且在得知事實不久後就慘被小王拋棄，而丈夫發現她外遇後也選擇離開，儘管女子下跪道歉他也堅決離婚，「態度比小王對我還要冷淡。」女子在失去一切之後，短短一周內就變得蒼白乾癟，連照鏡子都認不出自己，她也在文中呼籲大家，「千萬不要被榮華富貴遮蔽了雙眼，失去永久的幸福；也千萬不要外遇，因為要付出的代價比想像中龐大。」