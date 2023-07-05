泰國一名女子日前夢到一名身穿古裝的婦女，祈求她幫忙把自己的遺骨挖出來，因為廁所就建在墓地之上，她再也無法忍受臭味與污穢，女子半信半疑地請人來拆除廁所，沒想到真的在約1公尺深的地方發現一具遺骨，更離奇的是，女子的兒子也做了類似的夢，並在託夢人指定的位置又挖出了4具遺骨。

綜合泰國媒體報導，居住在華富里府的53歲女子探娜（Thannan Phaet Sritha），5年前買下一塊滿是樹林和土堆的地，清理後蓋了一棟房子，未料6月28日晚上她做了一個詭異的夢，一名身穿古代服飾的婦人請求她把自己的遺骨挖出來，因為再也無法忍受惡臭和污穢，以及髒水流到身上，起初女子不以為意，但過了2天她又做了一樣的夢，婦人再度請求她快點把自己挖出來，表示真的受不了了。

連續2場夢讓探娜不得不相信，請來有墓地處理經驗的師傅幫忙，對方做完儀式後表示，要把廁所拆除才能把託夢婦人的遺骨挖出來，於是探娜又找人拆廁所，往下挖大約1公尺就看到一具骸骨，隨後將其撿起來，放入準備好的袋子。

離奇的是，探娜的兒子薩勒佑（Saranyoo Thanthong）也做了類似的夢，一名古人帶著小孩託夢給他，稱他們被埋在距離廁所約2公尺的地方，希望能幫忙把他們的遺骨挖出，小孩還說因為一直被埋在地底下，所以至今仍無法投胎。師傅在指定的位置往下挖約2公尺，果然又發現4具骸骨，旁邊還有陶器碎片。

探娜透露，她已經向當地警察局和府政府報告，有員警和政府人員來現場查看、處理出土的物品，府長也將這個狀況上報給相關單位，以安排專業人士來鑑定這些骸骨的年齡，並指導更進一步的挖掘工作。