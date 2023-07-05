不少公司會進行例行會議，但內容若是很空泛，對許多員工來說，並沒有實質意義。大陸一名網友提到，放完連假回公司上班，開會時他狂發呆，又不想被主管抓包，只好在筆記本上亂寫打發時間，被同事誤以為很認真，還想拿他的「會議記錄」來抄，讓他聽了哭笑不得。

大陸一名網友在社群平台《小紅書》提到，放完連假第一天上班，他根本無心工作，開會時腦袋早已放空，但會議上又不能滑手機，他只好在筆記本上寫字，假裝自己很認真，未料同事之後私訊，表示想借看他的會議紀錄，原PO卻說自己什麼都沒寫，對方則納悶的回覆「但我看你一直在寫啊」。

原PO之後分享他的筆記內容，只有開頭認真寫了四行，之後全都是抱怨，例如「聽不懂在講什麼啊！好複雜，大家怎麼都在寫寫畫畫」、「好熱，空調怎麼都不開啊，他們都不熱嗎」、「拿了一下手機，就被主管看了兩眼，太厲害了吧，能不拿稿子連續講3小時不重複」，之後甚至還在寫菜單，想待會中午要吃什麼。

此貼文曝光後，不少網友都表示有共鳴，「果然大家都一樣，我也不知道會議記錄有什麼好寫的」、「我也很討厭開會，每次寫會議記錄都感覺很傻眼」、「雖然有寫，但沒有一句跟會議有關，完全跟我一樣」、「我也是，隨便寫寫做個樣子，結束後筆記就進垃圾桶了」。