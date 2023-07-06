大陸浙江一名男子近日前往銀行，打算提款2.5萬人民幣（約新台幣10.7萬元），因為行員不斷詢問取錢用途，讓他當場暴怒，憤而要求分批領錢，一次只取1元，更威脅銀行若沒有開除該名員工，自己隔天還會再來，直到逼哭行員，才覺得丟臉而改口要一次領完。

綜合陸媒報導，浙江省寧波市一名男子3日前往銀行想取款2.5萬（人民幣，下同），行員依照規定例行性地詢問對方取錢用途，沒想到卻因此惹怒男子，氣得表示要分批取錢，且一次只領1元，甚至要求銀行開除該名員工，否則絕不罷休。

目擊者指出，銀行員詢問提款用途，是銀行規定範圍內的職責，主要是為了防止民眾被詐騙，但男子卻認為錢是自己的，行員問這麼多問題是在故意刁難，因此感到非常不耐煩，為了發洩怒氣便要求行員一次只取1元，直到把對方逼哭，才感到不好意思，改為一次性提領2.5萬元，結束一場鬧劇。

消息一出，不少大陸網友認為男子欺人太甚，紛紛留言直呼「銀行工作人員也是按規章辦事，何苦為難人家呢」、「如果覺得問用途不合理的，那就直接向有關部門反應，而不是『非把你開除』」、「讓他1元、1元取吧，取完1元重新拿號排隊」。不過也有人認為，「現在銀行真的各種限制」、「自己的錢幹嘛跟銀行匯報」。