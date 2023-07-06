🚨 | British lads reel in monster 250lb catfish while on holiday in Spain



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英國一名31歲男子丹尼爾（Daniel Storey）近日和一群友人相偕前往西班牙展開釣魚之旅，沒想到經過40分鐘的纏鬥後，竟然在一處河道釣起了破百公斤的巨大鯰魚，就連當地人也驚呼連連，坦言有人釣了20年的魚，「卻從來沒看過這種大小」。

綜合外媒報導，丹尼爾近日和友人們前往西班牙度假，並心血來潮地安排一場釣魚之旅，地點選在梅基嫩薩鎮（Mequinenza）的一處河道，沒想到丹尼爾的釣竿不久之後就有了反應，劇烈的拉力，讓他驚覺底下應該是一條大魚，經過40分鐘的纏鬥後，總算釣起一尾重達111公斤、身長2.5公尺的巨大韋爾斯鯰魚（Wels catfish）。

對此，丹尼爾欣喜若狂表示，真的沒想到會釣到這麼大的鯰魚，一開始甚至沒有意識到這有多麼珍貴，只是因為朋友們的反應才覺得特別，「直到第二天當地村民拍著我的背，我才意識到這有多神奇」。

負責這次釣魚團的41歲工作人員歐文（Peter Irwin）表示，自己在西班牙生活了14年，「這是一次精彩的經驗，而且極其罕見，也是經手過最大的…我見過有人來這裡釣魚20年了，卻從來沒有人創下如此輝煌的紀錄」。最後眾人和巨鯰合影後，便將其放生。