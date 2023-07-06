為了方便清潔，豬圈大多採取半開放式，不過大陸湖南一戶養豬人家，因為豬圈被暴雨沖毀，情急之下就將兩隻豬關在家裡避難，不料事後再次查看，卻發現豬竟聰明地爬上床睡覺，且睡姿十分放鬆，畫面曝光瞬間在網路上爆紅。

綜合陸媒報導，湖南省湘西州6月30日下起大暴雨，彭姓男子家中的豬圈不幸慘遭洪水沖毀，因為擔心豬隻安危，只好先行將飼養的兩隻豬關在家中。沒想到因為積水，兩隻豬站不穩，竟然聰明地爬上床睡覺，讓他看了哭笑不得。

畫面中可見，兩隻黑豬倒在飼主床上呼呼大睡，一隻橫躺在枕頭處，另一隻則睡在床中間，姿勢相當放鬆，看起來愜意悠哉。事後飼主看見這一幕「鳩佔鵲巢」的畫面也不禁啞然失笑，直言「都挺聰明的嘛！」待洪水退卻，彭男才將豬關回豬圈。

影片曝光後，短短3天就吸引逾114萬網友觀看，不少人打趣笑說「命運的轉折點」、「這床承重能力真好」、「豬當時就領悟了，原來日子可以這樣過：舒坦」、「殺的時候會不會有惻隱之心？畢竟同在一張床上睡過」。