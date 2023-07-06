國外一名男子在網路論壇Reddit提到，妻子與他訂婚時已懷孕，但由於她曾是性工作者，導致男方父母無法接受，認為腹中胎兒並非親孫子，之後他為了幫妻子出氣，在孩子出生後做了DNA鑑定，並將報告書錶框掛在家裡，以此提醒父母先前的行為有多惡劣。

根據《鏡報》報導，一名32歲男子在網路論壇Reddit提到，他與妻子在3年前認識，並發展成戀人關係，妻子家境並不好，因此曾從事性工作，但他完全不在乎，兩人更在9個月前完婚，而訂婚時妻子就已懷孕，但男方父母並不同意這門婚事。

原PO表示，他的爸媽得知妻子懷孕時氣炸，要求做產前親子鑑定，若無法證明腹中孩子的身分，他們就不出席婚禮，但原PO完全不理會，結婚當天他的父母果真都未出現，讓他非常傻眼，直到孩子出生後，在妻子要求下做了親子鑑定，證明妻子的清白，孩子確實是他們的親骨肉，而原PO父母知道後，一改過去惡劣態度。

但原PO看了依舊很氣憤，將孩子的DNA鑑定報告錶框掛在牆上，近日他的父母來訪看孩子，發現鑑定報告後很氣憤，原PO則說，「這是為了提醒你們，為什麼沒來參加我們的婚禮，每當有客人問起這張報告書時，我也會告訴他們前因後果」，原PO父母聽聞很氣憤，要求他撤下鑑定書，但卻遭到拒絕，他們氣到直呼不來了。

此事曝光後，網友們看法兩極，有人支持原PO的作法，但也有人認為，父母其實是擔心孩子被騙，或許做法太過極端，但懲罰爸媽的行為應適可而止，另外也要多關心妻子的感受，被人懷疑清白，自尊心肯定很受傷。