許多人雖然忌諱談論死亡，但近年來有不少人考慮環保葬法，包括樹葬、花葬、海葬等，不過英國最大的殯葬服務商Co-op Funeralcare，將於今年推出「水葬法」（Resomation）服務，透過將遺體浸泡在水和氫氧化鉀的強鹼混合液中，加熱至攝氏160度左右，使其分解。這是英國自1902年火葬合法化以來，引入的首個新型殯葬方式，能大幅降低碳排放。

根據《BBC》報導，水葬法是近年來新興的殯葬方式，又稱水火葬（water cremation）、鹼性水解（alkaline hydrolysis），是以「水」代替「火」來將遺體分解，作法是將遺體放入壓力金屬筒狀容器，並且浸泡在水和氫氧化鉀的強鹼混合液中，加熱至攝氏160度，約4小時就能完全分解，只留下骨骸，待骨骸被磨成灰後再交還家屬。

雖然水葬法在英國才正要推行，但這個技術最早是被用於處理實驗用的動物遺體，到了2000年代，水葬法逐漸成為美國多所醫學院用來處理捐贈大體的方式，最後傳入殯葬業，美國大多數的州郡以及加拿大、南非等地早已推行許久，包括一生致力於廢除南非種族隔離政策的戴斯蒙．屠圖大主教（Archbishop Desmond M. Tutu）在2021年離世時，也是選擇採用水葬法。

英國最大殯葬服務商Co-op Funeralcare指出，水葬過程產生的溫室氣體比火葬少三分之一，消耗的能源也只有火葬的七分之一，不僅可以降低碳排放，這類「商業廢水」（trade effluent），也不會對排水系統造成衝擊；至於費用部分，則與傳統火葬相近。