日本一名45歲男子在推特貼出晚餐照，只有一盤醬菜、白飯與雞蛋，在網路上引發關注，他表示平時粗茶淡飯，節儉過生活長達20年，順利存到9470萬日圓（約新台幣2000萬），完成他提早退休的夢想，他的故事曝光後，許多人直呼不可思議。

一名45歲網友「絶対仕事辞めるマン」近日分享晚餐照，他只吃白飯配蛋與醬菜，更提到「和往常一樣，真的很樸素，雞蛋甚至變成奢侈品，我就這樣生活了20年，節省度日存下9300多萬日圓，也不在乎吃什麼了」，在網路上掀起討論。

原PO接受日媒訪問，提到存款正確數字應該是9470萬日圓（約新台幣2000萬），他的晚餐種類其實很多，但基本上都很清淡，「也可能是這個原因，所以身體都很健康，公司每年定期做健檢，從未發現有異狀」，平時也會喝果菜汁、保健食品，保持身體健康。

原PO進一步說，他的工作很普通，年收入位於平均值，還有投資一些穩定的股票，生活開銷很少，靠股東贈品和集點支應生活所需，而他對於投資並沒有天賦，頂多賺了幾萬日圓，生活能省則省，目前住的公寓也很破舊，月租3萬日圓（約新台幣6500元），工作又經常出差，所以對於環境要求不高。

原PO說，家中也有微波爐、洗衣機、冰箱等電器用品，生活最大開銷是理髮，每2至3個月要剪一次，花費1000日元（約新台幣217元），家裡也沒有冷氣，他的目標並非變有錢人，而是儘早存到1億日圓（約新台幣2172萬），完成提早退休的夢想，預計今年就能實現，他對於PO文能獲關注，感到非常意外。