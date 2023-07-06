近日網路上瘋傳一段影片，目擊者聲稱馬六甲海邊出現大量「魔鬼魚」（台灣稱鬼蝠魟）瘋狂竄出水面，詭異影像嚇壞不少當地民眾，擔心這可能是海嘯即將來襲的前兆。

綜合馬來西亞媒體報導，網路上日前瘋傳一段38秒影片，拍攝者聲稱在馬六甲一處海邊驚見大量的鬼蝠魟，由於鬼蝠魟是世界最大的魚類之一，最大體長可達9公尺、重達3公噸，菱形的體盤就像是風箏一樣，成群的鬼蝠魟詭異聚集在海邊，場面相當震撼，拍攝者也強調，這是他第一次在當地看見這麼多的鬼蝠魟群聚，懷疑可能是一種凶兆，擔心不久後會有海嘯來襲。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，不過當地網友表示，他們從未在馬六甲海域看見這麼清澈的海岸，質疑該影片的真實性；馬六甲當局也表示，無法確認拍攝地點是否位於馬六甲海邊。

不過當地漁業局則認為，不排除鬼蝠魟正在進行交配，或是因海水的水質、溫度、氧氣、含鹽度出現變化，甚至也可能是棲息地受到干擾、該地點出現食物，才會有這麼多鬼蝠魟群聚在水面。