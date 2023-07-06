雙喜臨門！美國一名31歲男子近日求婚成功，隔天他隨手買了一張彩券，沒想到竟中了大獎，贏得近40萬美元（約新台幣1250萬），當時他還難以置信，來回檢查好幾次，才確認自己真的中了頭獎，剛好用來支付婚禮費用。

A Dubuque County man's marriage proposal was accepted on a Friday night. Then the next morning, he won a lottery prize of nearly $400,000! Hear more about Nick Miller's big win on our blog: https://t.co/Ql1ZnLhaYx pic.twitter.com/wScUAiyQIe — Iowa Lottery (@ialottery) July 3, 2023

根據《UPI》報導，居住在愛荷華州的31歲米勒（Nick Miller）上個月月底向女友蒂默曼（Lauren Timmerman）求婚成功，隔天他與朋友到速食店吃早餐，注意到店內販售的彩券「Super 7s Progressive InstaPlay」，頭獎獎金累積到近40萬美元。

米勒隨手買了一張彩券碰運氣，而這款彩券結合刮刮樂和樂透，購買時才會印出來，所以上面沒有刮刮樂的銀漆，買家能立即確認是否中獎，米勒回到車上後，馬上核對號碼，發現數字與開獎號碼相同，嚇得他重複檢查，最後才相信自己贏得頭獎。

彩券公司表示，該款彩券自今年4月開獎以來，連續2個多月沒人中獎，獎金不斷累積，如今終於開出大獎。而米勒對於自己能中獎，也感到非常驚訝，由於女友才剛答應他的求婚，所以這筆獎金會用於支付婚禮費用與購屋，他說「我已為人生的下一階段做好準備了」。