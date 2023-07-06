明成祖為了尋找建文帝的下落，還有穩定朝貢體制等，因此從西元1405至1433年，派鄭和率領船隊前往西洋，不過明成祖底下能臣眾多，為何偏偏挑選宦官鄭和，主要是因為他對西亞非常了解，而且才思敏捷又通曉外語，從下西洋過程中就能看出他的統兵能力。

明成祖朱棣登基後，派遣宦官鄭和7次出使西洋，從南京出發，最遠抵達東非沿岸，除了尋找建文帝的下落，另外目的還有穩定朝貢體制，讓各國遣使來明朝進貢，有助於建立明成祖的威儀，再來就是貿易方面，船隊帶大量錢幣、絲帛、瓷器，用於採購海外的香料、寶石、異獸等供奉皇室。

根據微博《國家人文歷史》指出，明朝不少宦官或其祖先多為外國進貢而來，大多來自高麗（現韓國）和安南（現越南），所以擁有外語能力，因此在明朝永樂年間，宦官成為參與外交事務的主要人選，而明朝宦官使臣人選，一般由掌握當地風俗的人擔任，下西洋使者須了解西洋民俗民情，通曉外語，懂阿拉伯語的鄭和成為最佳人選。

鄭和出身穆斯林家庭，他的祖父和父親曾前往麥加朝聖，所以他對西亞相當了解，另外就是他能力出眾，史料雖鮮少記載他下西洋前的經歷，不過明末清初學者傅維麟在《明書》提到，鄭和健壯魁偉，是一名才思敏捷的能臣，而且鄭和下西洋後，也展現出超群的統兵能力，還解決了盤據南洋多年的海盜，能力有目共睹。