新加坡一名男子近日吃完海鮮後身體不適，因此前往醫院檢查，沒想到醫師替他進行電腦斷層掃瞄後發現，男子的喉嚨竟然卡著一隻章魚，且吸盤還緊緊黏住食道，畫面曝光後在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，這位不具名的55歲新加坡男子，事發當天在餐廳吃了海鮮，沒想到吃完飯後突然開始嘔吐，還出現吞嚥困難的情況，嚇得緊急前往醫院檢查。醫師對他的食道進行電腦斷層掃描，赫然發現裡頭有個密度很高的腫塊，進一步使用內視鏡檢查才驚覺食道卡了一隻章魚，且觸手還好好地向外伸，畫面猶如科幻恐怖片。

由於章魚吸盤緊緊黏在距離胃部僅5公分的地方，醫療團隊隨即替男子進行手術，不過起初無論是試著拉動、夾出章魚都失敗，最後醫師小心地將內視鏡繞過章魚，待進入胃部後，再往後回勾住章魚頭部，才順利將整隻章魚取出。好在男子術後恢復狀況良好，休息2天便出院返家。

對此，醫師指出，食物阻塞是常見的情況，不過通常8～9成患者卡住的食物後來都會自然排出，只有10％～20％需要內視鏡處理，另外不到1％需要進行手術。

事實上，活章魚在南韓是一道熱門菜色，然而全球每年平均有6人會因為生吃章魚而在吞食過程中噎住死亡，因為章魚吸盤若黏住喉嚨兩側恐引發窒息，一旦章魚觸手切得不夠短或是整隻吞下，更容易發生憾事。