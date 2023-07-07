大陸一名女子近日在網路訴苦，指她在公司待了4年多，儘管每天都在加班，但能對這份工作抱有熱忱，豈料4月底與老公登記結婚，隔天就收到被公司辭退的消息，讓她非常錯愕，將此事分享至網路，豈料不少女性都遇過同樣的事。

一名女子在社群平台《小紅書》提到，她在設計研究院工作4年，無論平日還是周末都常加班，每天幾乎9、10點才能下班，而且還沒有加班費，再加上今年行情不好，年終獎金也很少，先前確診非常難受，她也是應主管要求，堅持把工作完成，讓她繼續為公司效命的動力，就是靠著對工作的熱忱與成就感。

原PO提到，今年4月20日她請假登記結婚，前一天她就致電主管，告知5月初要請婚假，豈料隔天早上，主管主動面談並將她辭退，由於她有時上班會遲到，成了被辭退的原因，她錯愕地說「一年前不辭退我、三個月前不辭退我，偏偏在我請婚假、在滿心歡喜地準備人生下一個階段時，辭退通知來了。」

此事曝光後，不少人認為公司是怕結婚後要請產假，還有許多女網友分享相同經歷，「去年我也是。通知同事參加婚禮，結果就被辭退，幸好今年4月，終於找到一間不介意我已婚未孕的小公司」、「我懷孕時也被勸退，老公跟我結婚後就難升遷，說有家室會影響出任務，難道結婚錯了嗎？政府每天在說生育率，結果這樣對我們」。