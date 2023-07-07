國外一對夫妻日前到南非的國家公園旅遊，開車遊獵時發現一隻野豹，順利狩獵到水羚，打算大快朵頤一番時，卻引來3隻鱷魚的注意，野豹為了護食展開對戰，雙方僵持長達1小時，野豹才順利守住一半的食物，激戰畫面讓人看了驚呼連連。

Leopard Fights 3 Crocodiles Over Buck



This leopard successfully caught a buck, but before he could eat, three crocodiles tried to steal his food from him in a tug of war. https://t.co/GSUMmnAzFh pic.twitter.com/3bC4IMsQFx — Kruger Sightings (@LatestKruger) July 6, 2023

根據《Latest Sightings》報導，伊萊恩（Elaine De Klerk）近日與丈夫到南非克魯格國家公園（Kruger National Park）旅遊，下午開車進行遊獵時，追蹤到一隻野豹，牠在河岸邊注視著一群吃草的水羚（waterbuck），處於隨時要狩獵的狀態。

野豹隨後往前一撲，順利捕到一隻水羚，豈料此舉吸引鱷魚的注意，3隻鱷魚從河中冒出，伊萊恩提到，「其中一隻鱷魚咬住水羚的尾部，不斷用力拉扯，野豹則是牢牢地咬住獵物的脖子，始終不肯鬆口，激戰持續近1個小時，這是一場拉鋸戰」。

直到鱷魚使出「死亡翻滾」，牠用下顎抓住獵物，身體快速扭轉，而水羚屍體經不起拉扯，不用幾分鐘的時間，就被撕成兩半，3隻鱷魚開心的帶大餐離開，野豹順利守住一半的食物，有趣的是，牠待在原地進食時，還有其他食腐動物跑過去偷吃。