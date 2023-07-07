國外一名網友日前返家時，發現有人未經允許就擅自將車輛停放在自家車道上，為了給對方一個教訓，他便將車子停在對方車後，徹底將車道堵死，讓對方的車子出不去，事後更以飲酒為由，拒絕挪車，就連警察到場也拿屋主沒轍。

綜合外媒報導，國外一名網友在論壇Reddit發文表示，事發當天是某個周五晚上，街區內有人舉辦大型派對，沒想到一名女子竟然未經允許，擅自將車子停在自家車道上，由於車道寬度只能容下一輛車，兩旁就是牆壁，車道盡頭才是車庫，在街上沒有其他停車位的情況下，他只好將車子停上車道，這樣一來等同於將陌生車輛給徹底堵死。

數小時之後，女子上門要求屋主挪車，好讓她能將車子開走，不過原PO決定給對方一個教訓，以自己喝了酒不便開車為由，拒絕挪車。即便女子憤而報警，但原PO也不是省油的燈，「當警察來敲我的門時，我先從冰箱拿了一瓶啤酒，接著才去開門和警察說話」，並表明返家後已經飲酒，身體狀況不適合開車，且自己的車子停在自家車道上是合法的，沒有任何不妥。不只如此，原PO還透露打算在周末期間大喝特喝，告知對方可以等到周二再來將車子開走。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「未經允許就將車子停在別人的車道上，實在是太不上道了」、「如果屋主是在家上班就好笑了，那還有得等」、「有了這個慘痛的教訓，相信對方餘生都會記住這件事」。

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