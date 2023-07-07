大陸一名媽媽近日帶5歲女兒搭長途列車，孩子全程都很安靜，豈料隔壁一名大叔卻不斷講電話，女兒氣得喊「打電話能小聲點嗎？」媽媽瞬間很尷尬，於是要求孩子別這麼兇，未料女兒一句靈魂拷問，讓她瞬間不知該如何回答。

一名媽媽在社群平台《小紅書》提到，日前帶5歲女兒搭長途列車，搭乘時間長達8小時，女兒在車上非常乖，並沒有吵鬧，當時隔壁一名男乘客卻講了1個小時的電話，女兒就算戴上耳機仍覺得吵，最後忍不住說「打電話的小聲點嘛，吵死了！」

原PO當下非常尷尬，再加上對方是成年男性，擔心造成衝突，母女倆處於劣勢，趕緊小聲跟女兒說「公共場所，寬容」，沒想到女兒竟問「憑什麼大人就可以那麼大聲，憑什麼小朋友大聲就要挨罵」，讓她頓時不知如何回應，而對方似乎也聽到了，之後趕緊降低音量。

此貼文獲得許多網友按讚，紛紛表示「你女兒說得沒錯，維護公共場合秩序是所有人都該做的，無論年齡大小，所以不用尷尬」、「我坐過高鐵很多次，從沒被小朋友吵過，反而是有些大人看影片又不戴耳機，聲音超級大」、「我覺得她說得很好，如果是我，我還會很開心孩子替我說出心裡話」。