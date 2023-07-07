近日網路上瘋傳一段影片，一隻全身猶如沾滿砂糖的青蛙為了嚇退敵人，氣得鼓起圓滾滾的身體還閉眼怒吼，沒想到一開口卻霸氣全失，超萌的奶音尖叫聲跟氣噗噗的表情形成極大反差，讓人一秒融化。

Youtube頻道「Dean Boshoff」一段影片近日在網路上瘋傳，拍攝者指出，當時漫步在南非北開普省小鎮諾洛斯港（Port Nolloth）的一處沙丘上，沒想到突然聽見沙漠雨蛙的防禦性叫聲，讓他又驚又喜。

畫面中可見，一隻全身圓滾滾的小雨蛙身上沾滿了白色砂礫，氣噗噗地鼓起身體，並且瞇著眼睛發出怒吼，沒想到一開口竟是高八度的尖叫聲，超萌奶音跟氣炸的表情呈現極大反差，不僅一點威脅性都沒有，反而相當可愛。

影片曝光後網友全被萌翻了，紛紛留言直呼「毫無震懾力的叫聲莫名好療癒」、「聲音這麼可愛只會讓人想更加靠近」、「想要威嚇人，結果反而被牠萌到」。

沙漠雨蛙又叫大足短頭蛙，主要棲息在亞熱帶或熱帶的乾旱灌木叢及沙灘，其外型相當特別，不僅有著矮胖身軀，頭部及四肢也較為短小，腳趾上也沒有蹼，雖然不擅長游泳跟跳躍但很會刨地，旱季時會潛伏在地下休眠，到了雨季就會跑出來覓食與交配。因為生存環境缺乏水資源，所以沙漠雨蛙的受精卵由黏液包裹埋在沙底，直接發育成幼蛙，不經歷蝌蚪階段。