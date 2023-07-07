捷克一間動物園有隻母鬼狒分娩後，寶寶只活了8天就夭折，但母鬼狒似乎無法接受，一直帶著寶寶的屍體行動，最後竟吃掉親骨肉的遺骸，專家看了非常意外，事後進行研究，認為母鬼狒應該是為了加速身體恢復，才會出現同類相食的情形。

根據《Live Science》報導，捷克一間動物園「Dvůr Králové」有隻母鬼狒（Drill Monkey）名叫「庫瑪西（Kumasi）」，牠在2020年8月順利生產，但寶寶出生僅8天就夭折，牠每天拖著寶寶屍體活動，甚至禁止飼養員靠近，2天後竟開始吃遺骸，在屍體被移走前，大部分的肉都被吃了，其他鬼狒並未分食，專家認為極罕見並著手研究。

研究團隊近日在《靈長類動物》（Primates）雜誌發表研究，庫瑪西當時經常與寶寶屍體對視，似乎試圖吸引牠的目光，靈長類生物學家帕拉吉（Elisabetta Palagi）表示，「猴子和猿類經常用這種方式做檢查，可能是為了感知眼球的運動，當母鬼狒未接收到寶寶的回應，牠可能知道出事了，開始變得焦躁不安」。

帕拉吉進一步解釋，猿猴同類相食的行為相當罕見，看在人類眼裡很殘忍，但對於動物而言，是適應性進化的特徵，當庫瑪西接受寶寶死亡的事實，牠為了加快體力的恢復速度，提高未來繁殖的成功率，所以才會吃親骨肉，「庫瑪西並未與其他成員分食，證實牠需補充體力生下一胎，因為族群其他成員不需要額外的養分」。