非洲樹蛇雖然是一種體型相對較小的毒蛇，不過毒性之強足以殺死一個成年人，但即便如此，遇到憤怒的鳥群圍攻，也招架不住，最終落得雙眼被啄瞎的悲慘下場。

根據網路上瘋傳的影片顯示，有遊客前往南非普勒托利亞的迪諾肯野生動物保護區（Dinokeng Game Reserve）時，意外目擊鳥群聯合圍剿非洲樹蛇的罕見畫面，只見牠們排成圓型陣仗，將非洲樹蛇團團包圍，接著輪番進行突擊。

畫面中可見，鳥群的體型雖小，但卻懂得打團體戰，不斷圍繞在非洲樹蛇的身邊伺機攻擊，雖然毒蛇不斷抬頭試圖反擊，無奈速度跟不上鳥群，身上多處被鋒利的鳥喙刺穿，尤其是鳥群專挑非洲樹蛇的眼睛猛攻，最終將其雙眼啄瞎，就算牠躲回草叢內，但可能也活不了多久。

影片曝光後，網友對於鳥群聯合圍剿毒蛇的行徑感到驚奇，紛紛留言直呼「非洲樹蛇完全被壓著打」、「應該是毒蛇吃了鳥蛋，能感受到鳥群的憤怒」、「竟然知道要瞄準非洲樹蛇的眼睛猛攻，這招實在太狠了」、「鳥群知道自己在做什麼，而且執行得非常完美」。