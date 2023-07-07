夏天氣溫升高時，經常熱得讓人睡不著，現代人能開冷氣或電風扇，不過古代科技不發達，天氣熱該如何消暑。古人發明了「涼枕」，使用玉石或瓷製成，有降溫的效果，另外還有古代版冰箱「冰鑒」，除了能保存食物，還可降低室內溫度，而容易製作的扇子，更是百姓必備的消暑神物。

大陸節目《古物天工》介紹，古人為了解決熱到睡不著的問題，因此發明出「涼枕」，使用具降溫效果的材質製成枕頭，例如表面有一層釉質的「瓷枕」，躺起來很涼爽，常見於富裕家庭，還有涼而不寒的「玉石枕」，屬於皇家避暑神器，百姓則多半使用「竹枕」，也可在布枕頭內放入菊花、蕎皮、茶葉、決明子等中藥，有涼爽及安神的效果。

除了涼枕外，還發明古代版的冰箱「冰鑒」，分內外兩層，在夾層塞入冰塊，食物美酒則放進內層，放上蓋子能達到保鮮作用，打開蓋子讓冰塊的冷氣冒出，可降低室內溫度。另外「扇子」容易製作與取得，古代也是家家戶戶必備的降溫神器，因此造型很多樣，帝王甚至會利用障扇彰顯身分，達官貴人則用團扇顯示富貴。

部分地區也發展出特有消暑方式，例如陝北地區居民建造窯洞，選擇土質較硬的土壤蓋屋，窯洞牆壁不容易傳熱，達到冬暖夏涼的效果。而嶺南地區氣溫濕熱，保持通風是降溫最佳方法，因此誕生「冷巷」，巷子窄小且太陽光無法直接照射到巷內地板，當自然風吹過時，冷巷截面又小，能加速風流動，帶走兩側建築內的熱空氣。