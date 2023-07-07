古代封建社會，帝王為了爭奪權力、土地或金錢，經常不惜一切發動戰爭，不過士兵們行軍打仗時，即使形勢不利，接連吃下敗仗，為何也很少出現投降叛變的情況？事實上，背後原因很現實，除了義氣和領袖魅力之外，更重要的是，一旦投降很可能波及家人性命。

根據《搜狐網》報導，古代受限於交通，人員流動率低，因此將士們招募的士兵多為當地人或是自己的親信，在地緣和人情上，關係勢必較為緊密，彼此之間也更加信任、講義氣，進而構建出無堅不摧的同袍情誼。

其次是士兵們多半是對於將領有所認可，才會毅然決然加入陣營，甚至為其賣命，在沙場上衝鋒陷陣；加上有不少將領願意與士兵同甘共苦，這也使得士兵們願意誓死追隨。

除了義氣和領袖魅力之外，古代士兵之所以很少出現投降叛變的情況，更重要的是，只因為戰敗便投降，雖然有可能保住一命，但自己的家人勢必會遭受波及，下場多半非死即傷，還會被別人看不起，一輩子名譽掃地，因此戰場上只要主將不死，士兵們就不會輕易投降。