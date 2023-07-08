美國德州一名男子在17歲那年出門遛狗，此後失蹤長達8年，直到6月29日被人發現全身是傷倒臥在教堂門口。不過此案日前卻爆發羅生門，男子聲稱其實8年來並沒有失蹤，而是遭媽媽下藥囚禁在家當性奴，要求他「扮演爸爸」。
綜合外媒報導，德州休士頓一位名叫法里亞斯（Rudy Farias）的少年在2015年失蹤，當時年僅17歲，沒想到6月29日卻被人發現全身多處瘀傷及割傷，意識不清地倒臥在教堂門口。警方深入調查後發現，法里亞斯在當年報案隔天就平安返家，然而每當警方上門查訪時，法里亞斯的媽媽聖塔娜（Janie Santana）總是謊稱法里亞斯是自己的侄子，兒子還是下落不明。
當地知情人士更跳出指控，法里亞斯曾告訴他，這幾年來一直遭到媽媽下藥控制當性奴，被迫「扮演爸爸」的角色，成為媽媽的「丈夫」，幾乎每晚都全身赤裸地跟媽媽上床，更痛苦表示「我厭倦了像奴隸一樣的生活」，所以趁機偷開媽媽的車逃走，後來因為在教堂外發生車禍，才會全身是傷。
不過警方6日卻對外表示，目前沒有跡象顯示，法里亞斯曾遭母親性虐待，全案仍在調查當中，也未對聖塔娜提出任何指控。
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