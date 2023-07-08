日本一名62歲男子從小成績普通，直到上了高中，他愛上文學並想進東京大學讀書，豈料某次受電影影響，他決定加入自衛隊，暫時放下讀東大的夢想，直到他退伍輾轉各地工作，成為一名美術品鑑定師，雖然工作穩定了，但他仍希望完成年輕時的夢想，因此重拾課本開始讀書，如今歷經10次落榜依舊不放棄。

根據日媒「東洋經濟ONLINE」報導，吉米（化名）1961年出生於埼玉縣川口市，家中經營澡堂生意，從小時常到店裡幫忙，沒辦法專心唸書，國小到國中成績維持在中段班水準，直到高中讀了私校，成績並不怎麼好，才激起他努力讀書的鬥志。

吉米此時也愛上文學，喜歡太宰治、芥川龍之介、川端康成等作家，而這些文豪都畢業於東京大學，再加上他曾與東大學生聊過天，因此決定要挑戰東大，他努力讀書下成績明顯進步，數學、英文都拿下高分，但日本史、世界史完全不行，經過幾次重考後，他某次受電影影響而加入自衛隊，暫時放棄考東大的夢想。

吉米服役1年後，因父親健康亮紅燈，他便退役暫時接管家業，在家工作2年後到酒吧當調酒師，還運用英文能力到報社上班，但生活過得不順遂，一度沉迷於歌舞俱樂部，導致他負債累累，曾經四度離婚，輾轉到工廠、彈珠機店、電視台等工作，47歲時因腦中風住院，因緣際會下成為美術品鑑定師，專門買賣大陸美術品，生活才穩定下來。

吉米卻發現心中仍有遺憾，就是沒到東大讀書，工作上接觸到一些年輕人，看到他們努力追夢，讓吉米決定重拾課本，2021年7月他第8次參加東京大學入學考試，甚至還因此上了節目，儘管目前仍多次落榜，但他認為是自己不夠努力，如今事隔2年，他仍拚命讀書，希望有朝一日能完成東大夢，更指讀書給了他生活的新目標。