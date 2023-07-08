上班尖峰時段容易塞車，讓不少通勤族相當困擾。大陸上海一名男子日前發現，公司附近有一條河道，經常有遊客來玩水上活動，於是他靈機一動，決定嘗試划船上下班，雖然划船單程長6公里，耗時差不多1小時，但解決了塞車問題。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，上海一名李姓男子日前上班時，發現公司附近有一條河道，吸引許多遊客進行划船等水上活動，於是他發突發奇想，認為可以靠划船的方式通勤，經過勘探確認該路線能通到公司附近，嘗試看看發現非常方便。

李男提到，他每天上班划船單程6公里，時間約50分鐘，再加上從家裡到河邊的步行時間，總共耗時約1小時，一天來回要划12公里，他將此事分享至網路引關注，他受訪時表示，未來計畫趁放假時，划船到上海浦東新區的「滴水湖」，預估需花費2天的時間，裝備上還需精進。

不少人看了表示，「鍛煉身體還不塞車」、「其實蠻環保的，只是到公司可能會累到不想上班」、「太有趣了，我曾經也有這個想法，只是不敢做」，但也有人認為，在河上划船有風險，碰到下雨或颳大風絕對不能划，另外還有人表示，划船通勤沒比較方便，「划到公司後船放哪裡？」、「除非走水路直線直達，陸地需繞一個很大的圈，要不然這樣沒比較快」。