全球平均氣溫自7月以來已3度創下新高，伍德韋爾氣候研究中心的高級科學家弗朗西斯（Jennifer Francis）指出，這很可能是地球10萬年來首見的最熱溫度，不僅如此，這種破紀錄的現象，近幾周可能還會持續上演。

根據《CNN》報導，美國緬因大學數據指出，全球平均氣溫於3日達到攝氏17.01度，此後更不斷攀升，創下美國國家環境預測中心歷史數據中的最高值，可說是氣溫破紀錄的一周；在此之前，最高紀錄為2016年8月所創下的攝氏16.92度。

報導指出，7月通常是地球最熱的月份，但因為聖嬰現象和人為造成的氣候危機，氣溫的飆升已經超速運轉，未來恐會一再刷新高溫紀錄。伍德韋爾氣候研究中心的高級科學家弗朗西斯表示，雖然目前的紀錄對比，是基於20世紀中葉的觀測數據資料，但幾乎可以肯定是地球在「比這更長的時間內」，所出現的最熱溫度，估計本周的氣溫可能是10萬年以來最熱的。

英國格蘭瑟姆氣候變化與環境研究所的氣候科學高級講師奧托（Friederike Otto）也指出，「這不是一個值得慶祝的紀錄，也不會持續太久，因為北半球夏季仍將來臨，聖嬰現象依舊仍在發展。」

報導提到，科學家之所以能得出這樣的估算，是從樹木年輪、冰核、珊瑚礁等古老物件，獲取數千年來的氣候數據，這些也是科學界進一步了解氣候系統、工業革命後，人類如何促使全球加速暖化的理論基石。