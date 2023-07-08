蟒蛇在美國佛州屬外來種，嚴重破壞生態系統。一名蟒蛇獵人近日在佛羅里達大沼澤，捕到一條長16英尺（4.8公尺）緬甸蟒，並在牠腹部挖出60顆蛋，畫面分享至IG引發討論，蟒蛇獵人表示，「這種體型的蟒蛇能吃掉大沼澤裡任何生物」。

綜合外媒報導，蟒蛇獵人麥克（Mike Kimmel）工作是在佛羅里達大沼澤清除外來物種，主要目標為鬣蜥和緬甸蟒（Burmese pythons），近日正值蟒蛇築巢季節，他帶著愛犬到沼澤地出任務，捉到一條長16英尺（4.8公尺）的雌性緬甸蟒，從牠腹中挖出60多顆蛋。

麥克提到，蟒蛇蛋若順利孵化會產在佛羅里達大沼澤，「清除外來種對生態保護非常重要，因為緬甸蟒能吃掉沼澤地內所有物種」，他在今年繁殖季已發現500多顆蟒蛇蛋，必須靠狗敏銳的嗅覺定位和挖掘，才能找到埋藏於地底的蟒蛇巢穴，先前他還捕到重 45公斤、長15英尺（4.5公尺）的緬甸蟒，腹中則是有69顆蛋。

根據全球入侵物種數據顯示，緬甸蟒最長可達20英尺（6公尺），雌性通常比雄性長，每窩最多可產100顆蛋，蟒蛇蛋一旦孵化，在沼澤地繁衍生存至少25年，甚至更長，緬甸蟒原產於東南亞，在90年代疑被作為寵物引進佛羅里達大沼澤，之後又被飼主隨意丟棄，緬甸蟒在佛州沒有天敵，對當地生態環境造成破壞。