大陸浙江省溫州市一處民宅近日發生大火，現場濃煙密布，一名媽媽為了保住孩子的性命，不得已將剛滿月的嬰兒從4樓扔下，好在一群素昧平生的民眾合力接住了新生兒，感人瞬間曝光後讓不少網友相當動容。

綜合陸媒報導，溫州市永嘉縣一處民宅5日傍晚突然發生大火，一名媽媽為了保住剛出生40多天的孩子性命，趕緊從4樓窗戶扔下床單，樓下群眾見狀後，立即七手八腳地幫忙將床單攤開，當作支撐嬰兒下墜的防護網，穩穩地接住新生兒。

對此，當地消防單位指出，火災起火點是在民宅一樓，濃煙順著樓梯向上蔓延，現場逃生不易。好在經過灌救，火勢很快就被撲滅，除了該位媽媽之外，嬰兒的外婆也順利獲救，大人小孩都平安無事。

不過消防人員提醒，若是遇到大火濃煙蔓延，不建議將孩子從高處拋下，而是先關閉房門，利用衣物將門縫塞得密不透風，再等待救援會比較好，畢竟就算有床單做為緩衝，小孩從高處拋落仍有一定的風險。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「嚇死了，媽媽放手那刻得多揪心啊」、「如果不是沒其他辦法了，媽媽怎麼可能會冒險將寶寶丟下」、「還好大人小孩最後都沒事」、「水火無情人有情，感謝樓下熱心群眾和英勇的消防員」。