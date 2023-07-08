鱷魚通常都待在水裡，想看到牠們水下的模樣並不容易，更別說私密部位了。澳洲鱷魚樂園一名工作人員在臉書分享照片，只見展區一隻雄性鹹水鱷貼在玻璃窗上，生殖器剛好正對遊客，由於鱷魚的私密處極少見，讓不少人直呼不可思議。

澳洲鱷魚樂園「Crocosaurus Cove」一名生態攝影師阿特金斯（Mon Atkins）因為工作關係，經常與鱷魚接觸，也對這種猛獸情有獨鍾，近日她在臉書社團「I Love Crocodiles」分享照片，展區內一隻雄性鹹水鱷（Saltwater crocodile）腹部貼著玻璃窗，露出傲人的私密部位。

阿特金斯提到，畫面雖然有點粗俗，但這是大自然的一部分，很少人能看到這一幕，而鱷魚平常活動時，生殖器是收在體內的，唯有特定時刻才會露出。照片曝光後，累積3千多人按讚，許多網友表示「原來鱷魚的生殖器長這樣，我還以為是P圖」、「鱷魚的GG尺寸也不小」。

鹹水鱷是現存世界上最大爬行動物，而且咬合力非常強，成年雄性體長平均5公尺，最長可達6公尺以上，體重約300至400公斤，而雌性成年體長約2.5至3公尺，最長達4公尺，體重200公斤，體型大的個體能捕食鯊魚、亞洲象、犀牛、水牛等，鹹水鱷過去還有攻擊人與船隻的紀錄，所以也被稱為「食人鱷」。