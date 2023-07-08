古代皇室身邊都有宮女及太監伺候，不過清朝的宮女並非終身職業，而是到了一定年齡後就會被皇室安排婚事，或是自行出宮生活。不過這些經過挑選、長相清秀的宮女即便出宮後重拾自由，多半乏人問津，很少有男子願意娶她們為妻，背後原因除了跟年紀大有關之外，身體及精神狀態也是關鍵。

綜合陸網報導，古代女子要想成為宮女，除了需五官端正、行動敏捷、口齒清晰之外，入宮後還要學習宮廷禮儀、服侍規矩和各式手工技術等，照理說出宮後應該很搶手，為何卻少有人娶？背後有3大關鍵讓男人卻步。

首先是按照《欽定大清會典事例》的規定，宮女出宮的年齡為25或30歲，有些備受主子寵愛的宮女甚至會延長出宮時間，雖然這個年紀對現代人來說是適婚年齡，但在12～13歲就開始張羅訂婚、16歲結婚的古代而言，2、30歲已經是「大齡女子」，想出嫁並不是一件容易的事。

其次是皇宮生活十分壓抑，宮女作為最底層的奴婢，一切都需要謹言慎行，每天生活在恐懼之中，就怕一不小心因為犯錯而掉腦袋；生理上也因為每天必須早起晚睡地伺候主子，在身心飽受折磨的狀況下，多數宮女都患有隱疾，中醫稱之為「積鬱成疾，形成血瘀」，不容易受孕。這在重視傳宗接代的古人眼中，是一件不被夫家所接受的事。

最後則是老百姓普遍對於宮女抱持偏見有關，認為她們曾經在宮中伺候過皇帝，肯定不是清白之身。綜合上述3點，宮女出宮後的下場，多半不是當大戶人家的丫鬟，就是找個地方養老，安度晚年，或是因為太窮而沒有立足之地，最終淪落到青樓，過著悽慘的生活。