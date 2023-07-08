清兵入關至康乾時期，國家逐漸安定，清朝沿襲明代的封建小農經濟，許多百姓都投入農業，且當時女性地位低，若遇到權益受損問題，不懂繁雜律令該怎麼辦？大陸歷史教授提到，清朝下層女性為了生存，經常在外工作，因此與社會接觸多，懂得一些基本法律常識。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，清代女性其實可以讀書，當時還形成才女文化，而且人才輩出，不少女性出版詩集或文集，還有女性結成詩社，進行文學創作，不過當時能接受教育的女性，家庭條件都比較好，男性也是如此。

毛立平提到，當時清朝普通百姓受教育程度較低，不過是否有法律常識，其實與教育程度無關，不少下層女性為了生存，會到別人家當傭工，或是與丈夫一起做生意，還有些女性與人合夥開店，和社會有比較多的接觸。

職業婦女經常與社會接觸、和人交流來往，社會能力也比鮮少外出的大小姐高，雖然她們可能不知道明確的律令規定，但懂得一些法律基本常識，例如殺人者死、傷人及盜抵罪，也就是殺人應處死，傷害他人身體或盜取錢財，將予以罪刑相應的刑罰，或是婦女犯罪可收贖等。

另外，日本學者滋賀秀三曾在研究中表示，歷代至清朝的傳統司法，通常都是以「情、理、法」三結合，當官員在判一個案子時，會將人情、道理及法律都考慮進去，即使不懂複雜的法律，百姓也是懂得情理，婦人打官司時也能起到作用。