泰國一名女子日前吃醃魚青木瓜沙拉時，發現裡面竟有一大塊疑似人類牙齒的異物，讓女子頓時感到噁心不已，吐了好幾次才終於緩和不適，這件事也造成她的心理陰影，直言未來很長一段時間不會再吃醃魚青木瓜沙拉。不過泰國醫生指出，這排牙齒應該來自於鯧魚，是許多泰國菜餚都會使用的魚類食材。

根據泰媒報導，泰國一名女網友近日在臉書發文，她在商店中買了一份醃魚青木瓜沙拉，結果在快吃完的時候，卻發現沙拉裡面有一塊非常大的異物，起初女子以為是魚骨頭，所以把它從沙拉裡夾起、丟進垃圾桶，但之後她不斷回想起這塊詭異的魚骨，覺得不對勁，於是返回檢查垃圾桶，並將異物拿去清洗，最後發現這竟是一排牙齒，讓她嚇得當場嘔吐，後來再想到這排牙齒，她仍止不住噁心。

女子十分擔心健康受到影響，更無奈表示：「我要吐多少次才能把這份青木瓜沙拉從我的體內排除？」她也直言，儘管醃魚青木瓜沙拉是她的最愛，但未來很長一段時間都不敢再吃了。其他網友看到照片也被嚇壞了，紛紛留言，「這是什麼？我要吐了！」、「我快把胃給吐出來了」、「看起來就是人類的牙齒啊」。

不過有些內行網友指出，這排牙齒很可能來自大型魚類，例如鯧魚，這是泰國很常見的可食用魚類，醫生阿雷基特（Itawat Areekit）也認同這個說法，認為牙齒來自鯧魚，並勸女子不需要害怕，因為鯧魚非常美味，在許多泰國菜餚中都會使用。