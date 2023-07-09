大陸廣西近日瘋傳一段影片，有民眾目睹一隻黑牛沉入池塘裡一動也不動，擔心牠淹死而趕緊通報附近的農場主人，沒想到對方得知後卻一點也不緊張，還哭笑不得地表示這隻牛其實是在潛水消暑，「牠可以在池塘泡一整天」。

綜合陸媒報導，廣西省柳州市一位民眾近日看見一隻黑牛沉入池塘內一動也不動，就連頭都浸在水裡，時間超過1分鐘以上，擔心黑牛會淹死，立刻通報附近的農場主人，沒想到卻意外得知這隻黑牛其實是水牛，之所以整個身體浸入池塘，只是為了潛水消暑。

牧牛人小偉指出，水牛在夏天的時候若想要消暑，就會將整個身體泡在水池裡，有時候甚至連頭也埋進去，這是因為牠們的身體結構特殊，可以在水裡潛水1分多鐘，直到氧氣沒了才會抬頭換氣，接著繼續潛水，可以在池塘裡泡澡一整天。影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「長這麼大第一次看到牛潛水」、「不知道的還以為牛真的死了會很擔心」。

事實上水牛體格粗壯，被毛稀疏，因為皮厚、汗腺不發達，天氣炎熱時需要浸水降溫；牠們也喜歡到泥潭打滾，藉此散熱和防止昆蟲叮咬。