大陸海關近日發現一名入境女旅客的胸形怪怪的，於是把她帶到一旁做進一步檢查，未料竟在她胸前發現5條以絲襪包裹起來的活體蛇類，經檢驗後確認為無毒的玉米蛇，目前已經由相關單位處理。新聞曝光後，引發網友熱烈討論，不少人都對女子「偷渡」蛇的方法感到驚奇不已。

綜合陸媒報導，廣東深圳海關在6月29日於福田口岸旅檢入境通道，發現一名女子胸形怪異，於是海關人員將她引導至查驗台做進一步檢查，隨後在女子的胸前找到5條以絲襪包起來的活體蛇類，經過檢驗後，確認5條蛇的品種皆為「玉米蛇」，目前海關人員已經將5條蛇交由相關單位處理。

據悉，玉米蛇是原產於北美洲的食鼠蛇，主要分佈在美國東部、東南部和墨西哥灣沿岸，因為體型較小，全長約80到120公分，且個性溫馴、無毒性，因此不少想飼養寵物蛇的新手，都會將玉米蛇視為入門首選。

新聞曝光後，不少網友對於女子大膽的行為感到驚訝，「還有比胸部藏幾條蛇更奇怪的東西嗎？」、「我看到蛇都腿軟，這女的是怎麼藏進去的？」、「什麼絲襪這麼牢固？」、「雖然都是很漂亮的蛇，但我還是很害怕」、「難道這就是傳說中的『女蛇頭』」、「海關的心理都要很強大，之前還聽說查出一堆蟲子」。