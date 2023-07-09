弱肉強食、適者生存是世界上最殘酷的自然法則，一個不留神就可能失去性命，淪為獵食者的大餐。不過近日一隻老虎狩獵失利的錯愕表情，卻意外在網路爆紅，只見牠鎖定湖中獵物時，鴨子卻在牠眼前「瞬間移動」憑空消失，嚇到下巴掉了的浮誇反應，讓網友全笑翻。

根據網路上瘋傳的影片顯示，一隻老虎正在湖中游泳，碰巧眼前經過一隻黑色鴨子，讓牠頓時眼睛為之一亮，緊接著默默朝著獵物進逼，不過就在遊客為鴨子的驚險處境捏一把冷汗時，事情突然出現大反轉。

只見鴨子疑似感覺到了危險，噗通一聲立即潛入湖水躲避，老虎眼睜睜看著到手的獵物在眼前瞬間移動，甚至憑空消失的離奇景象，嚇到一臉懵，彷彿沒有意識到鴨子在水下，錯愕地不斷在湖面上四處張望。

影片曝光後網友全被老虎的呆傻模樣給逗樂了，紛紛留言直呼「到嘴的鴨子飛了」、「這隻老虎有點不太聰明的樣子」、「彷彿看到了老虎腦袋上的問號」、「老虎：你可能不信，一隻鴨子在我眼前消失了」、「老虎一臉懵的時候已經夠好笑了，沒想到鴨子最後還在影片右上方露了頭，太打臉了」。